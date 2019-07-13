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    Пять человек пострадали во время забега быков в Испании

    13 Июля 2019, 17:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пять человек госпитализированы в связи с травмами, полученными на седьмой день забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона в субботу, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Каждое утро тысячи людей, одетые в традиционные сорочки белого цвета, приходят на узкие улочки города, чтобы принять участие в многовековой традиции забега с быками. Сан-Фермин в этом году проходит в Памплоне с 7 по 14 июля.

    Длина забега - 875 метров. Люди бегут по извилистым улицам и переулкам рядом с полдюжиной специально разведенных агрессивных быков, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.

    Красный Крест сообщил, что на этот раз никто не пострадал от бычьих рогов. Двое получили травмы руки после падения, двое других - ушибы головы, еще один человек получил травму грудной клетки.

    Быков, участвовавших в забеге, убивают позже в тот же день.

    Фото: ТАСС/Zuma

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Испания
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