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Пять человек пострадали в аварии в центре Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На пересечении улиц Байтурсынова и Толе би в Алматы произошло ДТП в результате которого пострадали пять человек, передает с места события корреспондент МИА «Казинформ».
Со слов очевидцев стало известно, что автомашина марки BMW направлялась в западном направлении по улице Толе би, а машина Nexia двигалась по той же улице в восточную сторону. В это время на запрещающий красный сигнал светофора по улице Байтурсынова в северном направлении ехал Hyundai. Из-за грубого нарушения ПДД водителем авто японского производителя произошло ДТП. От столкновения трех авто BMW отлетело на обочину.
В результате аварии пострадали пять человек, в том числе водитель и пассажиры Hyundai. Всех пострадавших госпитализировали в одну из больниц Алматы.
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