Пять человек пострадали при взрыве газа в Бирмингеме

БИРМИНГЕМ. КАЗИНФОРМ – Взрыв газа разрушил дом в Бирмингеме и повредил три других здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Инцидент произошел во втором по населению городе Великобритании после Лондона. В результате взрыва и пожара один дом был полностью разрушен, три соседних жилых объекта сильно пострадали. Жители еще шести домов эвакуированы.

Мужчину с тяжелым ранением доставили в городскую больницу Королевы Елизаветы для лечения в ее главном травматологическом центре. Еще четверо мужчин получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

По данным пожарной службы, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

На место происшествия направили шесть пожарных расчетов и три машины скорой помощи. Прилегающие дороги закрыли. Людям рекомендовали избегать прогулок по данному району.