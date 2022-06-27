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    Пять человек пострадали при взрыве газа в Бирмингеме

    27 Июня 2022, 14:44

    БИРМИНГЕМ. КАЗИНФОРМ – Взрыв газа разрушил дом в Бирмингеме и повредил три других здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Инцидент произошел во втором по населению городе Великобритании после Лондона. В результате взрыва и пожара один дом был полностью разрушен, три соседних жилых объекта сильно пострадали. Жители еще шести домов эвакуированы.

    Мужчину с тяжелым ранением доставили в городскую больницу Королевы Елизаветы для лечения в ее главном травматологическом центре. Еще четверо мужчин получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

    По данным пожарной службы, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

    На место происшествия направили шесть пожарных расчетов и три машины скорой помощи. Прилегающие дороги закрыли. Людям рекомендовали избегать прогулок по данному району.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия Великобритания Мировые новости Взрыв
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