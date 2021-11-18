Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пять человек пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

ДТП произошло 17 ноября в 18:20. Столкновение автомобилей произошло на дороге, соединяющей Деркул и Зачаганск. Столкнулись авто марки «ВАЗ-2115» и «Lada Granta».

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что водитель ВАЗа не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Lada».

«В результате лобового столкновения машин пострадали пятеро человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшей аварии», - дополнили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование ведется по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

После столкновения автомобилей образовалась километровая пробка на дороге.

В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что спасатели извлекли зажатого водителя ВАЗа и передали его бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших, в управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить позже.