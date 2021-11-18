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    Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Уральске

    18 Ноября 2021, 03:34

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Пять человек пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    ДТП произошло 17 ноября в 18:20. Столкновение автомобилей произошло на дороге, соединяющей Деркул и Зачаганск. Столкнулись авто марки «ВАЗ-2115» и «Lada Granta».

    В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что водитель ВАЗа не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Lada».

    «В результате лобового столкновения машин пострадали пятеро человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшей аварии», - дополнили в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование ведется по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

    После столкновения автомобилей образовалась километровая пробка на дороге.

    В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что спасатели извлекли зажатого водителя ВАЗа и передали его бригаде скорой медицинской помощи. О состоянии пострадавших, в управлении здравоохранения ЗКО пообещали сообщить позже.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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