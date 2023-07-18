Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Пять человек погибли, восемь пострадали при падении самолета в Польше

    18 Июля 2023, 16:36

    ВАШАВА. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла в дождливую погоду на территории аэроклуба. По данным польских СМИ, это самая смертоносная авиакатастрофа в стране за последние 9 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Польше погибли пятеро, ещё 8 человек, в том числе ребёнок, получили травмы в результате падения небольшого пассажирского самолёта на ангар Варшавского аэроклуба в селе Хрцынно к северу от столицы.

    На борту находились трое, выжил лишь один человек. Среди жертв – пилот самолёта.

    Незадолго до авиакатастрофы в ангаре от грозы укрылись не менее десяти человек.

    По словам представителя пожарной службы, трагедия произошла во время захода на посадку в сложных погодных условиях. Специальная комиссия выясняет обстоятельства случившегося.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Польша Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Инвалида из задымленной квартиры спасли полицейские Костанайской области
    Внедорожник полностью сгорел на автосервисе в Караганде
    В Гонконге любитель острых ощущений сорвался с высоты 68-го этажа
    Два человека погибли из-за проливных дождей в Пекине
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте