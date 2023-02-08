Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тульской области России

ТУЛА. КАЗИНФОРМ – Взрыв газа произошел во вторник в жилом пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области. В результате обрушился один из подъездов пятиэтажки. Пять человек погибли, семерых спасатели извлекли из-под завалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Около 16:46 в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Химиков в Ефремове произошел взрыв газа. В результате взрыва обрушился первый подъезд дома.

Пять человек погибли, семерых достали из-под завалов. Трое спасенных доставлены в больницу, по словам медиков, они вне опасности. Среди госпитализированных один ребенок в состоянии средней тяжести.

К разбору завалов и спасению людей привлечено 80 человек и 16 единиц техники. На место происшествия прибыли 20 бригад скорой помощи.

В результате взрыва полностью или частично разрушены восемь квартир.

Всего в пятиэтажке, введенной в эксплуатацию в 1968 году, проживают порядка 160 человек. Жильцов дома эвакуировали. Их распределяют по пунктам временного размещения.

Семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье окажут материальную поддержку, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

Горячие линии МЧС и министерства здравоохранения открыты после взрыва.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».