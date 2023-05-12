Пять человек погибли в результате перестрелки в Измире

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки в кофейне города Измира на западе Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UniIndia.

По сообщения местных СМИ, две группы мужчин встретились в кофейне в районе Мендерес, чтобы обсудить вопрос денежного долга. Однако встреча завершилась стрельбой, в результате которой погибли пять человек, еще двое получили ранения.

На место происшествия прибыло несколько полицейских машин, а также несколько бригад скорой помощи. Инцидент вызвал панику среди жителей района.

Начато расследование.



