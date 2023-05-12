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    Пять человек погибли в результате перестрелки в Измире

    12 Мая 2023, 14:45

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки в кофейне города Измира на западе Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UniIndia.

    По сообщения местных СМИ, две группы мужчин встретились в кофейне в районе Мендерес, чтобы обсудить вопрос денежного долга. Однако встреча завершилась стрельбой, в результате которой погибли пять человек, еще двое получили ранения.

    На место происшествия прибыло несколько полицейских машин, а также несколько бригад скорой помощи. Инцидент вызвал панику среди жителей района.

    Начато расследование.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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