Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Абайском районе Карагандинской области столкнулись два легковых авто. В результате дорожного происшествия погибли пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

31 января в 23:50 в Абайском районе Карагандинской области на автодороге «г.Караганда - г. Абай» 35-летний водитель автомобиля BMW, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения. При этом он допустил столкновение с легковой машиной марки Chevrolet, за рулем которой находился 26-летний водитель с четырьмя пассажирами.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель BMW и находившийся с ним пассажир, а также трое пассажиров из Chevrolet от полученных телесных повреждений скончались на месте.

Водитель Chevrolet с пассажиром с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

«По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Департамент полиции Карагандинской области предупреждает водителей быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.