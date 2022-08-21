Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области

    21 Августа 2022, 21:04

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 августа примерно в 12:30 часов 40-летняя водитель автомашины «Lada Largus», двигаясь со стороны города Кандыагаш в направлении поселка Кенкияк, на 54 км автодороги «Покровка-Жанажол» Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание.

    В результате ДТП водитель автомашины и три пассажира (один из них ребенок) от полученных травм скончались на месте ДТП. Еще один пассажир скончался в Центральной районной больнице.

    Кроме того, еще пять человек (трое из них несовершеннолетние) были госпитализированы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Актюбинская область ДТП Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая