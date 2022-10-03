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    Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области

    3 Октября 2022, 11:30

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    3 октября на 1573/693 км трассы Самара-Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РК», – сообщили в полиции.

    В результате ДТП погибли пять человек, с различными травмами госпитализированы четыре человека. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Кызылординская область ДТП Происшествия
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