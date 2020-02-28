Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в ДТП на трассе Кульсары - Тенгиз погибли пять человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло сегодня в районе вахтового поселка Тенгиз. Столкнулись Chevrolet Aveo и LADA 2131. В результате ДТП на месте погибли водитель и трое пассажиров Chevrolet Aveo, а также водитель LADA. Находившийся в машине пассажир доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по части четвертой статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» Уголовного кодекса РК.