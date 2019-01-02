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Пять человек погибли при теракте в Афганистане

2 Января 2019 19:01 81
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Пять человек погибли при теракте в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ ­- В афганской провинции Кандагар взорвана военная база, в результате погибли пять солдат, сообщил представитель афганской полиции Ашраф Ватандост. Об этом передает агентство «Анадолу»

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По словам полицейского, боевики движения «Талибан» привели в действие взрывное устройство в вырытом под военной базой тоннеле в районе Майванд.

В результате взрыва также ранения получили шесть солдат.

Движение «Талибан» заявило, что число погибших и раненых в результате взрыва достигло 35. 

 

 

 

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Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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