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Пять человек погибли при теракте в Афганистане
2 Января 2019 19:01 81
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КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В афганской провинции Кандагар взорвана военная база, в результате погибли пять солдат, сообщил представитель афганской полиции Ашраф Ватандост. Об этом передает агентство «Анадолу»
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По словам полицейского, боевики движения «Талибан» привели в действие взрывное устройство в вырытом под военной базой тоннеле в районе Майванд.
В результате взрыва также ранения получили шесть солдат.
Движение «Талибан» заявило, что число погибших и раненых в результате взрыва достигло 35.
Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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