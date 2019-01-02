Пять человек погибли при теракте в Афганистане

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ ­- В афганской провинции Кандагар взорвана военная база, в результате погибли пять солдат, сообщил представитель афганской полиции Ашраф Ватандост. Об этом передает агентство «Анадолу»

По словам полицейского, боевики движения «Талибан» привели в действие взрывное устройство в вырытом под военной базой тоннеле в районе Майванд.

В результате взрыва также ранения получили шесть солдат.

Движение «Талибан» заявило, что число погибших и раненых в результате взрыва достигло 35.