РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:12, 13 Март 2022 | GMT +6

    Пять человек погибли при пожаре в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске на месте пожара в микрорайоне Береке обнаружены тела 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В информации ведомства, 13 марта в 01:07 на телефон 101 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области поступило телефонное сообщение о пожаре в 4-квартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке).

    На момент прибытия на пожар огнеборцев в 01:13 было установлено, что в доме горит квартира № 3. Шиферная кровля дома над квартирой и верандой были охвачены пламенем, что указывало на позднее сообщение о пожаре, шел густой дым.

    Пожарные немедленно приступили к тушению. В ходе ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин, 1975 г.р. и 1979 г.р., и 2 женщин, 1960 г.р. и 1967 г.р., в помещении веранды обнаружено обгоревшее тело еще одного мужчины, 1960 г.р. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

    Пожар локализован в 01:53, ликвидирован в 02:24.

    «Предварительная причина пожара – распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели. Ущерб устанавливается», - уточнили в МЧС.

    В министерстве добавили, что 1 февраля 2022 года сотрудниками пожарной части 5 был проведен подворовый обход с вручением памятки одному из погибших на пожаре мужчин, 1960 г.р.

    По данным МЧС, в текущем году на территории Северо-Казахстанской области произошло 115 пожаров, в которых погибли 12 человек, пострадали 4 человека. Материальный ущерб от них составил около 72 млн. тенге. В ведомстве призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!