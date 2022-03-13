Пять человек погибли при пожаре в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске на месте пожара в микрорайоне Береке обнаружены тела 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информации ведомства, 13 марта в 01:07 на телефон 101 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области поступило телефонное сообщение о пожаре в 4-квартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке).

На момент прибытия на пожар огнеборцев в 01:13 было установлено, что в доме горит квартира № 3. Шиферная кровля дома над квартирой и верандой были охвачены пламенем, что указывало на позднее сообщение о пожаре, шел густой дым.

Пожарные немедленно приступили к тушению. В ходе ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин, 1975 г.р. и 1979 г.р., и 2 женщин, 1960 г.р. и 1967 г.р., в помещении веранды обнаружено обгоревшее тело еще одного мужчины, 1960 г.р. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Пожар локализован в 01:53, ликвидирован в 02:24.

«Предварительная причина пожара – распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели. Ущерб устанавливается», - уточнили в МЧС.

В министерстве добавили, что 1 февраля 2022 года сотрудниками пожарной части 5 был проведен подворовый обход с вручением памятки одному из погибших на пожаре мужчин, 1960 г.р.

По данным МЧС, в текущем году на территории Северо-Казахстанской области произошло 115 пожаров, в которых погибли 12 человек, пострадали 4 человека. Материальный ущерб от них составил около 72 млн. тенге. В ведомстве призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.