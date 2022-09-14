Пять человек погибли из-за обрушения жилого дома в Аммане

АММАН.КАЗИНФОРМ – В результате обрушения четырехэтажного жилого дома в столице Иордании во вторник вечером погибли 5 человек, еще 14 получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Число жертв обрушения в городском районе Джабаль аль-Лвебде возросло до пяти погибших и 14 раненых, заявил представитель службы безопасности Амер ас-Сартави.

Район является одним из старейших районов Аммана, и известен своими кафетериями, барами и художественными площадками. Джабаль аль-Лвебде популярен, как среди иностранцев, так и среди местных жителей.

Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время часть людей остаются под завалами. Накануне в полиции сообщили, что не располагают точной информацией о количестве людей, оставшихся под обломками обрушившегося здания.

В среду государственный министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Фейсал аль-Шбуль заявил, что, по неподтвержденной информации, приблизительное количество оставшихся под завалами составляет 10 человек.

«По меньшей мере, 10 человек все еще находятся под завалами, некоторые из них живы», - отметил аль-Шбуль.

С его слов, задача, стоящая перед сотрудниками гражданской обороны усложняется из-за пересеченной и неровной местности, характерной для района Джабаль аль-Лвебде, а также узких переулков и зданий, примыкающих вплотную друг к другу.

На данный момент продолжаются спасательные операции по эвакуации людей, оставшихся под завалами. Накануне сотрудники гражданской обороны доставили им баллоны с кислородом.

Премьер-министр Бишер аль-Хасауна поручил компетентным органам начать расследование с целью установления причин обрушения здания.

Фото: reuters.com