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    Пять человек погибли и трое пострадали при ДТП в Атырауской области

    22 Октября 2022, 21:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Еще три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагедия произошла сегодня в Кызылкогинском районе во второй половине дня. На 15 километре автодороги Сагиз-Миялы столкнулись автомобили марки «Toyota» и «Lada». Три пассажира автомобиля марки «Toyota» - двое 1967 и 1950 годов рождения и два пассажира автомобиля марки «Lada» 1960 и 1995 годов рождения погибли на месте. Три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.

    Все пассажиры и водители двух авто являются жителями Кызылкогинского района. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы Атырау
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