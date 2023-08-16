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    Пять человек отстранили от должностей из-за смерти солдата в Жамбылской области

    16 Августа 2023, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника департамента воспитательной, идеологической и кадровой работы погранслужбы КНБ РК Ерик Бериков сообщил, что после гибели военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области в августе прошлого года пять человек были уволены со своих должностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций журналисты спросили, кто из сотрудников пограничного управления был привлечен к ответственности после гибели военнослужащего на пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области.

    «Следственные действия по данному факту завершены, материалы были направлены в военный суд Шымкентского гарнизона. Теперь, в соответствии с требованиями закона, я не могу публиковать материалы расследования», - сказал Ерик Бериков.

    По словам спикера, после данного инцидента было уволено 5 человек. Со своих должностей сняты: начальник областного департамента, руководитель пограничного управления, начальник заставы и соответствующие заместители по воспитательной работе.

    Напомним, в августе прошлого года 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. Он совершил суицид.

    Сообщалось, что подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.

    Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, рассказал, что по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области было проведено внутреннее расследование, и ряд лиц был отстранен от своих должностей.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Жамбылская область Пограничники Регионы Казахстана КНБ
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