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    Пять часов провел в снежном заносе водитель фуры в СКО

    14 Марта 2022, 21:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области фура вылетела в кювет. Водитель провел в снежном плену пять часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 57-летний водитель «Scania» направлялся из Кокшетау в Костанай за грузом, но в одном километре от села Кокалажар не справился с рулевым управлением и слетел в кювет.

    На место происшествия выехал участковый Максат Кикбаев. Он убедился, что водитель не нуждается в медицинской помощи и обратился к руководству местного предприятия. Инженер ТОО Александр Рыжов и бригадир Ринат Актаев направили работников на тяжелой технике.

    «Глубина снега в некоторых местах превышала метр. Трактор «Manitou» ковшом расчистил путь к фуре. В это время полицейский и работники ТОО вручную лопатами откапывали колеса большегруз. Вытягивали его «Кировец» и «ДТ-75». Спасательная операция длилась несколько часов. Водитель, сердечно поблагодарив ее участников, продолжил путь. Вечером майор полиции еще раз позвонил водителю и убедился, что тот благополучно доехал до Костаная», - рассказали в пресс-службе.

    Полицейские отметили, что в переменчивых погодных условиях, характерных для североказахстанского марта, водителям необходимо быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, обращать внимание на предупреждения синоптиков, иметь с собой средства связи.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Общество Погода
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