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    Пять автомобилей скопилось на казахстанско-российской границе

    24 Мая 2021, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации составляет 5 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    «По состоянию на 24 мая 2021 года на российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации составляет 5 единиц.

    На нейтральной полосе скопление автомобильных транспортных средств отсутствует», - сообщили в Комитете государственных доходов.

    На территории Республики Казахстан на автомобильном пункте пропуска «Сырым» очереди на выезд на импорт и экспорт не имеется.

    Напомним, 21 мая на российском автомобильном пункте пропуска «Маштаково» наблюдалось скопление грузовых автомобильных транспортных средств на территории Российской Федерации в количестве 365 единиц.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Минфин РК Россия Дороги
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