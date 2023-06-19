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    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог

    19 Июня 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ремонтными работами внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№ 5А, 6, 16, 37, 72, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

    Ранее сообщалось, что из-за ремонта дорог с 16 по 28 июня в Астане частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Егемен Казахстан от улицы Кенесары до проспекта Абая.

    Также с 17 по 21 июня частично будет перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Габдуллина от улицы А. Иманова до переулка Речной.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Транспорт Дороги
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