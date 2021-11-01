Пять аварий произошло на дорогах СКО в выходные дни

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В выходные дни в регионе прошел снег с дождем, похолодало, на дорогах наблюдался гололед. По прогнозам синоптиков, 1 ноября по области еще ожидаются осадки, низовая метель, гололед.

По информации пресс-службы департамента полиции, за два дня на дорогах произошло пять аварий. В том числе одна на загородной трассе со смертельным исходом.

«В связи с приближением зимнего периода и ухудшением погодных условий, напоминаем водителям о необходимости смены летних шин на зимние. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями на фоне неблагоприятных погодных условий. С наступлением осенних каникул родителям желательно провести с детьми беседы о необходимости строгого соблюдения ПДД; не играть вблизи проезжей части, при переходе улицы убедиться, что автомашины пропускают. Зимой значительно увеличивается тормозной путь машины», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировали 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых 28 человек погибли и 206 получили ранения.