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    Пять аварий произошло на дорогах СКО в выходные дни

    1 Ноября 2021, 14:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В выходные дни в регионе прошел снег с дождем, похолодало, на дорогах наблюдался гололед. По прогнозам синоптиков, 1 ноября по области еще ожидаются осадки, низовая метель, гололед.

    По информации пресс-службы департамента полиции, за два дня на дорогах произошло пять аварий. В том числе одна на загородной трассе со смертельным исходом.

    «В связи с приближением зимнего периода и ухудшением погодных условий, напоминаем водителям о необходимости смены летних шин на зимние. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями на фоне неблагоприятных погодных условий. С наступлением осенних каникул родителям желательно провести с детьми беседы о необходимости строгого соблюдения ПДД; не играть вблизи проезжей части, при переходе улицы убедиться, что автомашины пропускают. Зимой значительно увеличивается тормозной путь машины», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    За 10 месяцев на дорогах области зарегистрировали 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых 28 человек погибли и 206 получили ранения.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
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