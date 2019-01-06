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Путинцева впервые в карьере обыграла Дияс

6 Января 2019 15:53 29
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Путинцева впервые в карьере обыграла Дияс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева преодолела квалификационный турнир в австралийском Сиднее, в финале отборочного этапа переиграв свою соотечественницу Зарину Дияс, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Воскресное утро получилось для обеих теннисисток довольно энергозатратным. Сначала Зарина Дияс в упорной борьбе обыграла чешку Барбору Стрыцову - 7:5, 1:6, 6:4. Следом Юлия Путинцева в своем матче разгромила молодую местную теннисистку Дестани Айаву - 6:0, 6:2.

Очный поединок между казахстанскими спортсменками прерывался из-за дождя, но погода не помешала доиграть матч сегодня. Юлия Путинцева одержала уверенную победу - 6:2, 6:2.

Стоит отметить, что это первая победа Юлии над Зариной после двух неудачных матчей в прошлом. Дияс переигрывала Путинцеву в 2017 году в Токио, а также в прошлом году в Нью-Хэйвене.

Теперь Юлия Путинцева пробилась в основную сетку турнира в Сиднее, призовой фонд которого составляет $823.000 долларов США. Матчи основной сетки стартуют уже завтра.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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