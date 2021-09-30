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    09:32, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Путинцева уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева посеяна в одиночном разряде турнира в Нур-Султане под первым номером. В матче за выход в четвертьфинал ей, 47-й ракетке планеты, противостояла 408-я ракетка мирового рейтинга из Беларуси Вера Лапко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В 2020 году Путинцева и Лапко встречались между собой на US Open, и казахстанка тогда оказалась сильнее в двух сетах — 6:3, 6:3.

    Накануне Юлия также уложилась в две победные партии, обыграв белоруску за 1 час и 15 минут.

    В первом сете Путинцева захватила инициативу с самого начала и за счет одного брейк-пойнта во втором гейме выиграла сет со счетом 6:4. Вторую партию казахстанка вновь начала с брейка, но соперница в следующем гейме отыгралась. В последующих розыгрышах Юлия не отдала Вере ни одного гейма, забрав суммарно две чужие подачи — 6:4.

    Наша теннисистка вышла в четвертьфинал, где сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой, с которой Путинцева ранее никогда на кортах не пересекалась.

    Теги:
    Спорт для mail.ru Теннис
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