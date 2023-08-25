Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следственный комитет России начал предварительное расследование катастрофы с самолетом Евгения Пригожина, оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



«Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета - они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», - заверил глава государства.

«Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», - добавил он.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли.

В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился предприниматель Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.