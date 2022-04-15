Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Доход президента России Владимира Путина в 2021 году составил 10 млн 202 тыс. 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Это на 207,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по итогам которого Путин задекларировал доход в 9 млн 994 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году - более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании президента РФ также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

В 2019 году доход Путина составил 9,72 млн рублей, в 2018 году - почти 8,65 млн рублей, в 2016 году - порядка 8,86 млн рублей, в 2015 году - почти 8,9 млн рублей. До этого заработок главы государства был меньше: в 2013 году - 3,6 млн рублей, а в 2014 году, после повышения денежного вознаграждения президента и премьера, чьи зарплаты на тот момент отставали от доходов подчиненных, он составил 7,6 млн рублей.

Указ президента России о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 году. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников кремлевской администрации, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

В 2013 году вступил в силу закон, обязывающий чиновников и парламентариев отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах. Высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля.



