Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Владимир Путин, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение.

Путин добавил, что Россия незамедлительно даст ответ в случае вмешательства извне в ситуации с Украиной и создании угрозы российскому народу.

Президент РФ уверен, что российские военнослужащие профессионально и мужественно исполнят свой долг.