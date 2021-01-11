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    Путин, Алиев и Пашинян 11 января проведут в Москве переговоры по Карабаху

    11 Января 2021, 01:05

    МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе российского лидера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить шаги по решению проблем региона, сообщает пресс-служба Кремля.

    По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

    Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

    В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

    Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Азербайджан Армения Россия
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