Путин, Алиев и Пашинян 11 января проведут в Москве переговоры по Карабаху

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник, 11 января, в Москве по инициативе российского лидера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить шаги по решению проблем региона, сообщает пресс-служба Кремля.

По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.