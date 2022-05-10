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    Пути углубления оборонного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция

    10 Мая 2022, 15:25

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков встретился в Анкаре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Руслан Жаксылыков прибыл в Анкару в составе делегации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    В честь высокого гостя у здания оборонного ведомства Турции был выстроен почетный караул.

    Министры обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.

    Главы оборонных ведомств подчеркнули наличие исторических уз, связывающих народы Турции и Казахстана.

    Турецкий министр назвал Соглашение о стратегическом партнерстве Анкары и Нур-Султана важной вехой на пути расширения двусторонних связей. Хулуси Акар указал на значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, в том числе в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Турция Минобороны РК Вооруженные силы
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