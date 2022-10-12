Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Пути развития казахстанско-катарского сотрудничества обсуждают в Акорде

    12 Октября 2022, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани начали переговоры в расширенном составе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я очень рад приветствовать вас на гостеприимной казахской земле. На нашей встрече с шейхом Тамимом мы обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня. В целом, встреча прошла продуктивно. Теперь вместе с вами мы будем всесторонне обсуждать пути развития сотрудничества между двумя странами», - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая переговоры.

    Президент РК выразил уверенность, что сегодняшний визит шейха Тамима придаст новый импульс дальнейшему развитию двусторонних связей.

    «Мы считаем Катар авторитетным членом международного сообщества и государством, которое играет важную роль не только на Ближнем Востоке, но и на мировом уровне. Катар внес большой вклад в укрепление общественного согласия и мира в регионе, взаимопонимания между цивилизациями и религиями. Мы высоко ценим ваши инициативы по обеспечению стабильности и безопасности», - добавил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

    Фото : t.me/bort_01

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт Катар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даже ядерное оружие одно на двоих – Касым-Жомарт Токаев о союзе России и Беларуси
    Интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер – Касым-Жомарт Токаев
    Сейчас мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Президент Казахстана
    ТМТМ и «Север-Юг» способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии - Президент РК
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров