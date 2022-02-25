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Пути развития экспорта стран ЕАЭС озвучил Алихан Смаилов

25 Февраля 2022 12:28
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Пути развития экспорта стран ЕАЭС озвучил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития экспорта стран ЕАЭС важно решить вопрос свободы транзита товаров. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приоритетной задачей является наращивание экспорта и принятие мер по его стимулированию. Эффективной мерой содействия продвижению экспорта государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе к морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза. Однако начатая работа 5 лет назад по практической реализации данного принципа на сегодня остается не завершенной», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания, проходящего в широком формате в Нур-Султане.

«Необходимо обеспечить скорейшее исполнение положений Договора и заключение соответствующих соглашений, гарантирующих недискриминационный доступ к портовым услугам. Также для развития экспорта наших стран важно решить вопрос свободы транзита товаров», - отметил Премьер-Министр Казахстана.

По словам Премьер-Министра, предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю.

«В данных и других вопросах Комиссии необходимо занимать проактивную позицию. Выступать сторонним наблюдателем неприемлемо. В любом вопросе члены Коллегии должны находить компромиссные решения, направленные на скорейшую реализацию всех заложенных в Договоре о союзе норм. При этом не забывать о статусе международных служащих, и не «тянуть одеяло» в пользу направивших стран», - заявил Алихан Смаилов.

Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Нур-Султан   #Экономика   #ЕАЭС   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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