Пути расширения взаимодействия Европы и Азии обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В столице Бельгии представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества обсудили пути реализации Стратегии ЕС по расширению взаимодействия Европы и Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник на площадке информационно-аналитического портала EurActiv состоялась конференция на тему «Глобальная Евразия: взаимосвязанность как движущая сила мира, стабильности и безопасности».

В ходе своего выступления чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Бельгии Айгуль Куспан отметила, что успех Стратегии ЕС по расширению взаимодействия Европы и Азии зависит от способности стран-участниц создавать и поддерживать межконтинентальные торговые потоки.

По ее словам, Казахстан проявляет «большой интерес» к этой инициативе Европейского союза и готов «начать изучать возможности совместной работы под его эгидой».

«Наш стратегический подход заключается в том, чтобы извлечь выгоду из географического положения Казахстана и связать наши национальные программы развития инфраструктуры с программами наших соседей и глобальных партнеров», - подчеркнула казахстанский дипломат.

Одним из важных направлений работы является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

«Несмотря на то, что объем перевозок на транскаспийском направлении пока невелик, мы все же наблюдаем его рост. В 2017 году было 200 контейнеров, а в 2018 году произошло увеличение до 15 тысяч контейнеров. В этом году ожидается 60 тысяч контейнеров», - поделилась статистическими данными А.Куспан.

Для поддержки Транскаспийского международного транспортного маршрута Казахстан работает над улучшением порта Актау и Курыкской паромной переправы.

«Мы уверены, что все эти усилия создадут рабочие места и процветание на маршрутах. В то же время мы твердо верим, что Казахстан и Центральная Азия не должны рассматриваться просто как транзитный маршрут между Европой и Азией», - подчеркнула казахстанский дипломат.

«Мы хотим использовать лучший опыт наших глобальных партнеров, таких как Европейский союз, для работы над такими «мягкими» компонентами взаимосвязанности, как модернизация, цифровизация, образование, стандартизация, и в результате этого улучшить интеграцию Центральной Азии в глобальную экономическую систему», - добавила она.

Стремление нашей страны начать работу над практической реализацией упомянутой Стратегии ЕС поддержал директор департамента «Восточного партнерства» Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Лоуренс Мередит.

Впрочем, в Евросоюзе значительное внимание уделяют социальной защите и охране окружающей среды. Это, на взгляд чиновников в Брюсселе, позволит странам-партнерам достичь более высокого уровня качества жизни, гарантируя при этом сохранение природы.

«Традиционно мы были успешными в «твердой» взаимосвязанности, т.е. проектах в области транспорта и энергетики. Но для нас взаимосвязанность также включает в себя природу и изменение климата, что является более актуальным вопросом, поскольку у окружающей среды нет границ», - пояснил Л.Мередит.

На его взгляд, учитывая повышенное внимание со стороны будущей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к темам экологии и изменению климата, следует ожидать вкрапление этих вопросов во все сферы направления деятельности ЕС.

К слову, ранее фон дер Ляйен, которая приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября, пообещала, что в течение первых 100 дней действия ее мандата будет заключено новое «зеленое соглашение», призванное сделать Европу первой климатически нейтральной частью света к 2050 году.

«В широком смысле взаимосвязанность – это не только дороги, энергетика и окружающая среда, но и цифровизация, что также является большим приоритетом. Особенно это актуально для стран, не имеющих выхода к морю», - подчеркнул европейский чиновник.

Он добавил, что «совместная работа стран-членов ЕС, европейских банков и государств региона способна изменить правила игры».

В свою очередь, посол Азербайджана при ЕС Фуад Искандаров сосредоточился на преимуществах использования азербайджанской транзитно-транспортной инфраструктуры, которую он охарактеризовал как «кратчайший и самый безопасный путь между Европой и Азией».

«Морской порт Баку является единственным (транспортным – авт.) хабом на западном берегу Каспийского моря … Это не означает, что мы монополисты, но это демонстрирует очень серьезную привлекательность», - объяснил он.

Еще одним крупным инфраструктурным объектом, с которым азербайджанские партнеры связывают большие надежды, является железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, соединяющая Азербайджан, Грузию и Турцию.

Эта железнодорожная магистраль, строительство которой обошлось в 1 млрд. долларов, была торжественно открыта в конце октября 2017 года. Теперь, по информации посла Искандарова, время доставки контейнера из Шанхая в Лондон составляет 18 дней, тогда как традиционные морские перевозки занимают 45 суток.

Между тем, азербайджанский дипломат рассказал, что окончательная пропускная способность этой железной дороги составит более 17 млн. тонн грузов в год, сейчас же нагрузка около 7 млн. тонн грузов.

В качестве вызовов, которые могут снизить эффективность транспортных проектов Азербайджана, Ф.Искандаров назвал «замороженные» конфликты на Южном Кавказе, отсутствие четкой единой позиции со стороны «западных партнеров» и недостаток соглашений у Баку с ЕС, которые позволили бы полностью раскрыть потенциал Азербайджанской Республики.

Другой приглашенный спикер, старший аналитик Центра европейской политики Аманда Пол, образно призвала присутствующих при реализации проектов, соединяющих Европу и Азию, «не складывать яйца в одну корзину».

«Южный Кавказ и Центральная Азия становятся важным геоэкономическим полем. Любопытно, что сейчас в этом регионе нет гегемона, который бы все контролировал, как это было в прошлом. Это представляет собой большую возможность как для региона, так и для Евросоюза», - подчеркнула А.Пол.

«Взаимосвязанность не должна приводить к завоеванию другими средствами. Странам не следует класть много яиц в одну корзину. В противном случае они рискуют однажды проснуться и обнаружить, что распродали свой суверенитет», - считает аналитик.

«Стратегия ЕС по расширению взаимодействия Европы и Азии и «Один пояс – один путь» могут дополнять друг друга. Обе эти инициативы открывают новые возможности для сотрудничества», - резюмировала она.

В целом, все выступавшие в ходе конференции, среди которых были послы Грузии и Узбекистана, придерживаются мнения о том, что только качественная инфраструктура, благоприятный бизнес-климат, основа на международные правила, отсутствие барьеров, а также доступные цены на транспорт и логистику являются решающими компонентами успеха и процветания.