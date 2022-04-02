Пути расширения прав и возможностей женщин обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы расширения прав и возможностей женщин обсудили участницы саммита «Женщины будущего», организованного посольством США совместно с ассоциацией выпускников американских образовательных программ в субботу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии женского лидерства приняли участие представители депутатского корпуса, дипломаты, сотрудники международных и неправительственных организаций, эксперты, гражданские активисты и выпускники американских образовательных программ.

В своем выступлении председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан рассказала аудитории об успехах и стоящих перед Казахстаном вызовах в реализации гендерной политики.

«Вопросы расширения прав и возможностей женщин являются приоритетными в казахстанской законотворческой повестке. В стране создана институциональная и нормативно-правовая основа для эффективной реализации гендерной политики», - сообщила она.

Между тем, в регионе Центральной Азии все еще существуют проблемы, связанные с гендерным равенством в самом широком его смысле.

«Труд женщин оплачивается ниже, чем труд мужчин. В Казахстане женщины зарабатывают в среднем на 25% меньше, чем мужчины. Впрочем, 20 лет назад этот показатель был на уровне 38%», - отмечает глава комитета Мажилиса.

Имеются вызовы в сфере правовой защиты женщин и девочек от насилия. В первую очередь, это слабая защищенность от сексуальных домогательств, в том числе на рабочем месте.

«Существуют также проблемы в части профилактики бытового насилия. К сожалению, сегодня в Казахстане эта работа сводится по большей части к наказанию», - говорит Айгуль Куспан.

«Есть и другие проблемы. Между тем, в мире нет государств с абсолютным гендерным балансом. И пандемия показала, насколько укоренилось неравенство», - подчеркнула она.

Например, если вы женщина и работаете в Европе – то зарабатываете на 13% меньше мужчины – чаще всего на той же должности. При этом в ЕС лишь 9% руководителей крупных компаний – женщины.

При этом казахстанский депутат предостерегла от легковесного отношения к вопросам гендерной политики в Центральной Азии без учета специфики, связанной с религиозными и культурными традициями в наших обществах.

«В традиционном казахском мироощущении жена – это аманат, то есть то, что вверено и поручено мужчине свыше. Отсюда – бережное и ответственное отношение к супруге. А дочь – қонақ, то есть гость у своих родителей. Пока она не вылетела из родного гнезда, ее окружают заботой и лаской, как гостя.

Главное для наших женщин – иметь счастливую семью, воспитывать здоровых и достойных детей и внуков. Однако, это не мешает казахским женщинам сочетать работу и материнство, иметь собственный доход и делать карьеру», - подчеркнула Айгуль Куспан.

Содействие гендерному равенству и равноправию полов является давним краеугольным камнем внешней политики США, отметила временный поверенный в делах американского посольства в Казахстане Джуди Куо.

«Это вопрос прав человека, справедливости и беспристрастности, а также стратегический императив, направленный на сокращение бедности и содействие экономическому росту, расширение доступа к образованию, улучшение состояния здоровья, укрепление политической стабильности и развитие демократии», - уверена она.

Поддержка женщин в бизнесе и предпринимательстве через американские программы является приоритетом посольства США. «У нас есть выпускницы в области электронной коммерции, экономики, продовольственной безопасности, делового администрирования», - сказала Джуди Куо.

Неоценимый вклад в дело повышения роли и расширения участия женщин вносит Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, которая также выступила на саммите, подняв тему посредничества женщин в преодолении трагических январских событий.

Она рассказала о созидательной роли женщин из числа участниц мониторинговых групп соблюдения прав человека и родственниц задержанных людей, которые смогли консолидировать свои усилия в плоскости закона.

Представитель структуры «ООН-женщины» Мария Доценко, приветствовав утверждение Казахстаном Плана мероприятий по реализации ряда резолюций Совбеза ООН, среди которых №1325 о женщинах и мире и безопасности, и искоренение списка запрещенных для женщин профессий, сделала ряд предложений по обеспечению гендерного равенства.

Она призвала создать в Казахстане женский кадровый резерв для занятия управленческих должностей на государственной службе, а также ввести 30-процентную квоту для женщин в квазигосударственном секторе.

Мария Доценко также рекомендовала ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и усилить роль Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Помимо этого, представитель «ООН-женщины» предложила во всех казахстанских министерствах и акиматах учредить должности советников по гендерным вопросам, а также внедрить в учебную программу вузов для всех специальностей курс обучения вопросам гендерного равенства.

Другими спикерами были затронуты актуальные вопросы связанные с расширением возможностей женщин в политике, СМИ, предпринимательстве, науке и технологиях.

В ходе групповых обсуждений участницы саммита обсудили барьеры, препятствующие женщинам реализовать свой потенциал, а также возможности для повышения их роли во всех сферах общественной жизни нашей страны и снижения гендерного разрыва в заработной плате.