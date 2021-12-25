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Путевки в санатории разыграют среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане

25 Декабря 2021 19:36
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Путевки в санатории разыграют среди вакцинированных пенсионеров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Привитые от коронавируса пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в период с 28 октября по 28 декабря в Нур-Султане, могут получить бесплатные путевки в санатории Казахстана. Розыгрыш состоится 29 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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В Нур-Султане пенсионеры, получившие вакцину от коронавируса в период с 28 октября по 28 декабря могут получить бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область).

Участие в розыгрыше могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в любом пункте вакцинации столицы.

Конкурс как обычно проводится в автоматическом режиме. Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш путёвок в санатории состоится в прямом эфире на официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube).

Среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путёвку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидситуацией за рубежом, связанной с распространением нового «Омикрон»-штамма COVID-19, розыгрыш переносится на февраль 2022 года. Участие в нем примут вакцинированные, получившие первый компонент вакцины с 25 октября 2021 года по февраль 2022 года.

Ранее акиматом столицы совместно со спонсорами среди вакцинированных от коронавируса были разыграны двухкомнатная квартира, автомобиль, свыше 20 iPhone12, бытовая техника и другие ценные призы.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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