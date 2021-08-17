Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Путёвки в санатории разыграли среди вакцинированных сотрудников и студентов карагандинского вуза

    17 Августа 2021, 06:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова провёл розыгрыш первых 20 путёвок в санатории среди профессорско-преподавательского состава и студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Розыгрыш среди вакцинированных сотрудников университета и студентов стартовал 1 июля. Главная его цель – стимулирование профессорско-педагогического состава и студентов к вакцинации. Участники розыгрыша должны были предъявить свои паспорта вакцинации и автоматически попадали в список потенциальных победителей. Среди них были разыграны 20 путёвок в санатории «Мойылды», «Сарыагаш» и дом отдыха «Балхаш».

    «Преподаватели и сотрудники Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова продолжают вакцинироваться, понимая ответственность перед студентами и их родителями и то, что только вакцинация поможет остановить пандемию. Розыгрыш путёвок – это лишь приятный бонус ко всему этому. В дальнейшем мы планируем разыгрывать не только путёвки, но и другие ценные призы», – отметили в пресс-службе университета.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Вузы Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области