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    Путевки и денежные сертификаты получили акмолинские школьники

    2 Июня 2022, 03:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В оздоровительном комплексе «Сұңқар» в рамках Года детей 1 июня состоялась встреча акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева с одаренными детьми региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления образования региона, на встречу собрались более 80 учащихся – победителей, призеров международных, республиканских олимпиад, конкурсов и научных соревнований.

    Встреча главы региона со школьниками прошла в формате «TED-х».

    Ермек Маржикпаев посетил пять тематических площадок по направлениям: футбол, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, музыкальная площадка, туристско-скаутские площадки.

    На диалоговой площадке юные акмолинцы рассказали о своих достижениях в различных направлениях и задавали интересующие их вопросы акиму области.

    В своем приветственном слове глава региона поздравил школьников с Международным днем защиты детей и отметил, что государством делается все возможное, чтобы поддержать одаренную молодежь.

    «В Международный день защиты детей мы чествуем вас, юные акмолинцы, защищавшие честь области не только на уровне республики, но и на международном. Я очень рад и горд, что, несмотря на дистанционное обучение в период пандемии, вы уделяли время получению дополнительных знаний, не поддались чувству лени. Упорный труд и стремление быть умными послужили победой на республиканских и международных олимпиадах. В этом году область в очередной раз пополнилась достижениями, а именно – 83 медалями», - отметил глава региона.

    Перед собравшимися выступили успешные выпускники лицея-интерната «Білім-инновация» Абай Какимбек и Сабит Алибаев.

    В церемонии награждения победители и призеры международных, республиканских конкурсов и олимпиад среди учащихся вторых-восьмых классов получили от акима области путевки в оздоровительный комплекс «Сұңқар», победители международных предметных олимпиад, призеры международных конкурсов среди 9-11 классов были награждены денежными сертификатами на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. тенге.

    Е. Маржикпаев вручил лицею-интернату «Білім-инновация» сертификат на сумму 10 млн тенге для приобретения кабинета биологии, также общеобразовательной школе-гимназии № 1, которая по итогам республиканской предметной олимпиады вошла в ТОП «100 лучших олимпийских школ», сертификат на сумму 5 млн тенге.

    Всего глава региона вручил 1 тыс. путевок для детей Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Акимат Дата
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