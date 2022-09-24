Путевка в вузы для военнослужащих РК: об алгоритме поступления, претендентах и рейтинге солдат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На уходящей неделе в обществе бурно обсуждалась инициатива о возможности поступления военнослужащих в вузы без учета Единого национального тестирования. Министерство обороны объяснило свое решение как меры по повышению мотивации к прохождению срочной воинской службы. Многие задались рядом вопросов: как срочники могут получить путевку в светлое образованное будущее, кто именно будет охвачен этими мерами и каков алгоритм поступления бывших военнослужащих в вузы. Подробнее читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ». Нововведение вступит в силу уже со следующего года и военным нужно готовиться уже сейчас.

70% военнослужащих хотят обучаться в вузах

Инициативу ведомства разъяснила советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева в интервью YouTube-проекту «Голос народа».

«Мы изучили международный опыт. Возможность предоставления льготного обучения ребят, отслуживших срочную воинскую службу, является самым распространенным видом мотивации в мировой практике», - отметила Айгуль Тулембаева. Она подчеркнула, что механизм пока не определен, но понятно, что спрос есть и инициатива была озвучена. Был проведен опрос среди тех, кто проходит срочную воинскую службу.

«Мы спросили у срочников: «Поступили ли бы вы в вуз, не сдавая ЕНТ, если бы имели такую возможность?». Около 70% ребят ответили положительно. То есть, они обрадовались, что такая возможность появится. Такие ребята однозначно покажут себя и в учебе», - пояснила советник министра обороны.

Кто может претендовать на обучение в вузах?

Инициатива предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования без учета ЕНТ. Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

А наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза. Для этой же категории отличившихся молодых людей будет также предоставлена возможность поступления в военные учебные заведения Министерства обороны без экзаменов и без учета ЕНТ и тоже в течение календарного периода.

Преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов и на получение гранта для обучения в гражданских вузах планируется также предоставить отслужившим срочную воинскую службу детям военнослужащих.

Причем выпускники колледжей, отслужившие в армии, тоже могут претендовать на обучение в вузах.

40 вузов откликнулись на предложение Министерства обороны РК

Одними из первых инициативу поддержали ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНИТУ им. К.Сатпаева, МУИТ, КазГЮУ им. М. Нарикбаева, КарГУ им. Е. Букетова, Аstana IT University. Нововведение также охватит все регионы, чтобы у военнослужащего была возможность обучаться там, где он родился и проживает. К слову, практически все крупные региональные вузы подтвердили свою готовность к реализации этой инициативы. Окончательный перечень специальностей и вузов будет опубликован на сайте оборонного ведомства до конца года.

Около 3 тысяч отслуживших в армии смогут поступать в вузы по гранту каждый год

В Министерстве обороны рассчитывают, что в год вузы будут предоставлять не менее 3 тысяч грантов. Таким образом, каждый десятый солдат-срочник получит возможность поступить на бесплатное обучение. Это будут бойцы, отслужившие не только в соединениях и частях Вооруженных сил, но и в других воинских формированиях – Пограничной службы, Нацгвардии.

Каков алгоритм поступления военнослужащих в вузы без сдачи ЕНТ?

Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева отметила, что после завершения срочной воинской службы в течение двух лет гражданин сможет поступить в вуз на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования. Для этого ему необходимо взять справку о прохождении срочной воинской службы в е-gov или ЦОНе и вместе с другими документами представить в выбранный им вуз.

Помимо необходимых документов для поступления в учебные заведения, гражданам надо будет представить справку о прохождении срочной воинской службы. То есть, на платной основе все граждане, прошедшие срочную воинскую службу, могут в течение двух лет поступить в желаемое учебное заведение. Для платного обучения при поступлении без учета ЕНТ не имеется ограничений по специальностям и вузам.

«Для специальностей, где предусмотрена сдача творческих экзаменов, военнослужащие могут поступить без учета ЕНТ, но со сдачей творческих экзаменов. Те, кто будут рекомендованы на бесплатное обучение, будут распределяться по специальностям и вузам в соответствии со списком вузов, опубликованных на сайте Минобороны РК», - добавила Айгуль Тулембаева.

Как будут определять военнослужащих для бесплатного обучения в вузах?

Механизм определения претендентов на получение бесплатного образования основывается на оценочных показателях в процессе службы. Также будут учитываться его дисциплина и активность в общественной деятельности. Будет составлен рейтинг каждого солдата, который рассмотрят на комиссии с привлечением Комитета солдатских матерей и других общественных и неправительственных организаций.

Подробное описание механизма будет опубликовано на сайте ведомства в течение месяца.

«Мы будем проводить работу со всеми вузами страны и рассчитываем, что они внесут свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи через предоставление возможности бесплатного обучения. Граждане, рекомендованные на бесплатное обучение, самостоятельно выбирают вуз и специальность из представленного списка, однако зачисление будет осуществляться в соответствии с его рейтингом, по аналогии распределения грантов МОН», - добавила Айгуль Тулембаева.

О методике оценки для бесплатного обучения в вузах

В Министерстве обороны уже разрабатывают методику, по которой будут суммировать баллы, полученные военнослужащими во время занятий по боевой подготовке, и определять рейтинг.

«Это своеобразная накопительная система полученных оценок. Дополнительные баллы солдат получит за соблюдение воинской дисциплины, активное участие в общественной жизни воинского коллектива», - поделилась Айгуль Тулембаева.

Результаты будут складываться не от одного зачета, а это будет результат его повседневной деятельности в течение всего срока службы. После утверждения регламента по отбору он будет доступен на официальном сайте Министерства обороны РК.

Нужно ли менять законодательство?

Реализация проекта не требует внесения изменений в законодательство в области образования.

В свою очередь Министерство обороны уже начало работу по внесению изменений в соответствующие правила, утверждаемые приказом главы ведомства. Реализация проекта начнется с 2023 года.

Не будут ли ущемлены права сдавших ЕНТ абитуриентов?

Айгуль Тулембаева заверила, что ущемлений прав тех, кто усердно учился, не будет, так как для такой категории лиц государство выделяет достаточное количество государственных грантов. А лица, отслужившие срочную воинскую службу, не будут получать государственные гранты, а только возможность получения бесплатного обучения по решению вуза, причем без стипендии. К тому же, такой возможности будут удостоены только лучшие военнослужащие срочной службы, которые усердно обучались профессии защитника Родины.

«Как показывает мировой опыт, отслужившие в армии юноши, зачастую намного лучше учатся в вузах, чем те, кто не служил в армии, так как они имеют качества дисциплинированности, ответственности, высокой сознательности, которые они обрели в армии», - добавила Айгуль Тулембаева.