Путешественнику из Германии вернули угнанный мотоцикл в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В половине пятого утра на пульт «102» поступил сигнал об угоне мотоцикла марки «БМВ», принадлежащий гражданину Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

«Из первичных показанийиностранного гражданина стало известно, что в Алматы он приехал два дня назад,свой двухколесный транспорт оставил у входа в гостиницу, расположенную поулице Макатаева. Спустя несколько часов мужчина обнаружил пропажу и обратилсяза помощью в полицию. Мы сразу же организовали розыскные мероприятия и уже впервые часы знали, кто совершил данное преступление», - проинформировал начальникУправления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

К слову, сутками ранее вэтом же районе неизвестные угнали ещё один мотоцикл. Криминалисты иоперативники в первую очередь провели анализ по двум этим угонам иидентифицировали один и тот же почерк преступников, которых было трое.

«Один из основныхфигурантов - 32-х летний гр. К. был задержан спустя несколько часов после угонамотоцикла у подданного Германии. Похищенный транспорт злоумышленники успелисбыть, он был найден и изъят на территории города Каскелен Карасайскогорайона Алматинской области. В настоящее время ведётся розыск ещё двухфигурантов преступления», - заявил Болат Тотыбаев.

Путешественник из Германиипоблагодарил полицейских за оперативную работу.

«Итак, я очень счастлив, что получил свой мотоцикл обратно. Он был украден прошлой ночью, я обратился вполицию и рассказал им про это утром и уже вечером его вернули. Отличная работаспециальной службы и туристической полиции и, конечно же, их быстрая работа врозыске воров, я получил его обратно и говорю вам огромное спасибо за отличную работу, теперь я могу продолжить свое путешествие. Я приехал из Германии на мотоцикле и продолжу свой путьв Китай, Камбоджу. Я очень счастлив, что благодаря полиции смогу продолжитьсвой путь. Огромное спасибо», - резюмировал Штифляген Клаус-Стефан.