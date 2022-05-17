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    Путешественник из Улытау пешком дошел до Талдыкоргана

    17 Мая 2022, 20:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 72-летнего аксакала Сарсенбая Котырашова на въезде в город тепло встретили активные жители Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сарсенбай Котырашов намерен обойти пешком весь Казахстан до ноября этого года. Ему в общей сложности предстоит пройти 8 000 км. Путешественник вышел в путь 31 марта, и 11 мая дошел до Алматы.

    Его цель – познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, составить список казахстанских народных ремесленников и популяризовать праздник кисломолочного напитка – кумыса.

    В Талдыкоргане Сарсенбай ата также встретился с депутатами городского маслихата. Ему по традиции вручили чапан.

    Теперь из города Талдыкоргана путешественник отправится в Аягуз, а дальше Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганду, Нур-Султан, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Актобе, Уральск, Атырау, Бейнеу и Актау. Всего расстояние от Улытау до Актау составляет – 8 000 км.

    Ранее сообщалось, что 72-летний марафонец за 13 дней дошел до Кызылорды.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Туризм Сакральная география Регионы Общество
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