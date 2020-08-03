Путешественник из Ливии дошёл до Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Известный пеший путешественник Нури Фунас, который три года добирался из Японии до Казахстана, сейчас находится в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Как рассказал Н. Фунас, он начал свои путешествия в 1999 году, направляясь из Ливии в Египет. С тех пор он побывал в 140 странах мира. Последние 4 года путешественник пробыл в Азии. В Казахстане Нури Фунас находится уже шестой месяц.

Его первоначальным планом было добраться из Узбекистана до Казахстана, а после направиться в Россию. Но карантинные ограничения продлили пребывание Нури в Казахстане. Он уже посетил города на юге республики, побывал в столице, исследовал крупные озера Капчагай, Балхаш, и в ходе своего путешествия оказался на востоке страны.

«Я уже неплохо ориентируюсь в Казахстане. Чувствую себя местным. Приятно удивлен традиционным казахским гостеприимством. Мои путешествия связаны с приключениями. Мне нравятся различные виды ландшафтов. И здесь, в Восточном Казахстане, я увидел много прекрасных рек и гор. Не всегда в путешествиях удается заводить друзей, но Казахстан уникален тем, что здесь все люди как старые добрые друзья. Здесь, в ВКО очень дружелюбные люди и райская природа. У меня появился новый друг», — отметил Нури Фунас.

Путешественник во время своих походов не только изучает культуру других стран и народов, но и пропагандирует мир. Он считает, что войны не приводят к настоящим победам, и лучше жить в мире и согласии.

«Я не могу встретиться с каждым человеком, чтобы донести это послание. Но благодаря видеообращениям, средствам массовой информации я могу распространить свой призыв. Встречаюсь с президентами стран, послами, мне помогают посольства. Вижу, что в условиях пандемии страны оказывают друг другу поддержку. Радует, что мы все объединились в этой борьбе. Я желаю людям во всем мире здоровья и благополучия. И чтобы поскорее мы смогли пережить это сложное время», — сказал путешественник.

Нури Фунас направился в сторону озера Маркаколь.