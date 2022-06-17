Путь ультимативных требований ведет нас в никуда - аким Жанаозена о забастовках

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в городе Жанаозене трудовые споры идут в пяти компаниях, представители которых вчера, 15 июня, записали видеообращение перед городским акиматом. Аким города Айбек Қосуақов на своей странице в Facebook призвал решать трудовые споры путем диалога и воздерживаться от противоправных действий, передает МИА «Казинформ».

«Согласно действующему законодательству, трудовые споры между работником и работодателем должны разрешаться в определенном порядке. Данный порядок включает в себя примирительную комиссию, трудовой арбитраж и т.д. Это путь конструктивного диалога, в котором обе стороны могут обстоятельно высказать свои позиции и выслушать противоположные доводы.

Однако, зачастую бывает так, что одна из сторон пренебрегает установленным порядком и хочет решить свой вопрос путем выдвижения ультиматумов и проведением незаконных забастовок. К сожалению, как правило, на это идут работники предприятий, подстрекаемые провокаторами и третьими лицами», - написал глава города.

В этом случае, как отметил аким, работодатель имеет право обратиться в суд для признания забастовки незаконной, и в случае положительного решения суда, принять меры - вплоть до увольнения.

«Компании, бывшие работники которых в данный момент находятся перед акиматом г. Жанаозен работают в штатном режиме. Использовав все законные инструменты в переговорах и не сумев убедить не совершать незаконных действий, работодатели были вынуждены подать в суд и отстранить от работы часть тех, кто мешал осуществлять свою деятельность остальному коллективу», - пояснил Айбек Қосуақов.

Теперь бывшие работники предприятий пришли в акимат города с требованием вернуть их на работу, однако, как пояснил аким Жанаозена, государственные органы не имеют права давать указания частным компаниям о трудоустройстве того или иного человека.

«С работодателями и работниками этих компаний не раз, и не два разговаривал я и мои коллеги. Мы призывали их к конструктивному решению проблем - каждая сторона должна в какой то степени сделать шаг вперед. Работодатель - стараться создавать максимально комфортные и справедливые условия, работник - честно исполнять прописанные в трудовом договоре обязательства. Также все бастующие работники были предупреждены, о возможных последствиях увольнения, в случаях продолжения участия в незаконных забастовках. Однако, осознавая это, бастующие работники все же отказывались прекращать забастовку и возобновить свою работу», - пояснил градоначальник.

К сожалению, нередки случаи, когда призывы к конструктивному диалогу игнорируются, затмеваются желанием решить свои вопросы путем митингов и забастовок. Ни к чему хорошему данный путь не приведет, считает Айбек Қосуақов.

«У каждой вещи есть своя цена - работодатель не может увеличить штат работников и заработную плату просто так, из воздуха. Это закон рынка - любое действие должно быть подкреплено наличием денежных средств. Забастовки и митинги в данном случае малоэффективны и даже вредны, ведь предприятие, которое не выполняет взятые на себя перед заказчиком обязательства в будущем может и вовсе лишиться объема, оставив без работы всех своих сотрудников.

Учитывая непростую экономическую и геополитическую ситуацию в мире, всем нам в данный момент необходимо проявить сплоченность и терпение», - написал аким города.

Также он сообщил, что в акимат обращаются граждане из категории безработных, которые требуют трудоустройства в нефтяную отрасль вне утвержденного алгоритма, без очереди.

«Я не раз говорил им об этом лично, повторюсь и здесь - трудоустройства вне очереди не будет, т.к. это в высшей степени несправедливо по отношению к другим кандидатам. До тех пор, пока не подойдет ваша очередь, вы можете работать в других предлагаемых центром занятости местах, с оплатой от 150 000 до 200 000 тыс. тенге, сохраняя при этом свою очередность. Я со своей стороны гарантирую прозрачность и честность этого процесса», - заверил глава города.

Путь ультимативных требований ведет нас в никуда, пишет Айбек Қосуақов.

«Мы не волшебники и не можем в кратчайшие сроки по желанию создать тысячи рабочих мест в нефтяной отрасли. Но мы создаем рабочие места в предприятиях малого и среднего бизнеса, вводим региональные государственные программы по трудоустройству, занимаемся диверсификацией экономики. Нам нужно сплотиться и вместе работать над развитием нашего города», - призвал Айбек Қосуақов.