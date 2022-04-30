Путь обновления и модернизации - Новый Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», в котором указал на векторы дальнейших демократических преобразований в стране. Своим мнением поделился главный эксперт КИСИ при Президенте РК Адиль Каукенов, передает МИА «Казинформ».

«Надо заметить, что Президент с первых дней своего срока проявляет себя как системный политик, твердо стоящий на позициях важности и необратимости эволюционных демократических преобразований», - сказал А. Каукенов.

В Послании Президент выделяет ряд ключевых направлений политических реформ, из которых можно особо выделить серьезное уменьшение полномочий президентской власти, переформатирование представительной ветви власти, новые возможности для партийного

строительства, повышение конкурентоспособности средств массовой информации и укреплении роли институтов гражданского общества и децентрализация местного самоуправления.

Основополагающий момент – это институциональное закрепление перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. При этом для формирования сильного парламента либерализуется подход к созданию новых партий, меняется выборная система на смешанную пропорционально-мажоритарную модель.

Демократические реформы юридически закрепляются в главном законе страны – Конституции, поправки коснутся 33 статей.

А. Каукенов подчеркнул, что Глава государства осознанно уменьшает полномочия Президента в пользу самостоятельности при принятии решений на местах. А конкретно говоря, исключается право Президента по приостановлению или отмене актов акимов областей и городов республиканского значения, а также право снимать с должностей районных и сельских акимов.

«Это важный шаг в плане демократии и повышению ответственности в регионах, так как теперь местные власти будут в своих действиях ориентированы на избирателей, а не на желание угодить центру», - добавил он.

Другой не менее серьезный аспект – это усиление возможностей для партий. В частности, предполагается сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии почти на треть, с 1 000 до 700 человек, снижение порогового уровня, необходимого для регистрации партий с 20 тыс. до 5 тыс. человек и снижение минимальной численности региональных представительств партий в три раза – с 600 до 200 человек.

Также планируется устранение партийной монополии на местном уровне. Поэтому акимам и их заместителям запретят занимать должности в филиалах партий. Президент подал пример, выйдя из членства партии «Аманат».

«В итоге очевидно, что Президент К. Токаев идет наиболее взвешенным курсом постепенных реформ, ведущих на либерализацию политической системы. Акцент делается на эффект для простого человека, чтобы население как можно быстрее почувствовало эффект», - сообщил А. Каукенов.

В этом смысле большую роль сыграет усиление местных властей, получение ими бюджетов и большей свободы, а также разделение слишком огромных регионов, в результате которого ряд важных населенных пунктов оставался без должного внимания и финансирования.

«При этом возраст и опыт К. Токаева удерживают его от необдуманного популизма, желания заработать личные очки или создать себе новые рычаги власти. Наоборот, то, что Президент добровольно закрепляет на законодательном уровне ограничения на себя и своих родных, создает хорошую базу для преобразований в Казахстане», - заключил он.