Пустой гроб обнаружили на улице жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане обнаружили пустой гроб по дороге к торгово-развлекательному центру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотография облетела социальные сети.

Кого-то кадры шокировали и испугали, некоторые уточнили, что гроб все же расположен на территории, принадлежащей мечети, и ничего мистического в этом нет.

После публикации в социальных сетях на место выехали полицейские.

«Установлено, что специальный ящик для захоронения умерших был вынесен из

помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети «Qyzyljar qalalyq meshiti». В настоящее время ящик занесен в помещение. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации первого отдела полиции», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Стражи порядка напомнили, что о нарушениях уголовного или административного

законодательства необходимо незамедлительно сообщать на оперативный канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102».