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    Пустой гроб обнаружили на улице жители Петропавловска

    22 Августа 2023, 21:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане обнаружили пустой гроб по дороге к торгово-развлекательному центру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фотография облетела социальные сети.

    Кого-то кадры шокировали и испугали, некоторые уточнили, что гроб все же расположен на территории, принадлежащей мечети, и ничего мистического в этом нет.

    После публикации в социальных сетях на место выехали полицейские.

    «Установлено, что специальный ящик для захоронения умерших был вынесен из

    помещения для дальнейшей утилизации работниками морга при мечети «Qyzyljar qalalyq meshiti». В настоящее время ящик занесен в помещение. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации первого отдела полиции», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Стражи порядка напомнили, что о нарушениях уголовного или административного

    законодательства необходимо незамедлительно сообщать на оперативный канал «102» или воспользоваться мобильным приложением «102».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Происшествия Петропавловск полиция
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