Пустой бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов – территориальный избирком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель территориальной комиссии референдума города Алматы Жанна Асанова сообщила, как будут подсчитывать голоса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При подсчете первыми вскрываются урны переносные, с которыми выезжали на дом по заявлению избирателей. После вскрываются большие урны, где определяется количество бюллетеней. В урне мы будем сортировать бюллетени «За», «Против». Испорченные бюллетени, где невозможно определить волеизъявление гражданина будут признаваться недействительными. Это третья категория. В законе «О референдуме» есть четвертая категория, когда не выбран ни один из вариантов. Этот бюллетень будет считаться действительным, но он не будет учитываться при подсчете голосов», - сообщила председатель территориальной комиссии референдума.

Участковые комиссии референдума открылись в шесть часов утра по местному времени, за час до начала голосования. Само голосование началось в семь утра и завершится в 20:00. После этого начнется подсчет голосов.

«Результаты голосования сначала подсчитывают в районной территориальной комиссии, а потом в городской», - добавила Ж. Асанова.

В Алматы открыты 574 избирательных участка. В городе право голосовать на референдуме имеют более 1,1 млн человек. Впервые проголосовать имеют право более 26 тыс. человек . Им в этом году исполнилось 18 лет. Явка избирателей по состоянию на 16:00 часов составила 292 тыс. 365 человек или 25,95 % от избирателей Алматы.