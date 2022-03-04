Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с Байконура отменен

    4 Марта 2022, 14:03

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Роскосмос отменил все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов. В том числе запланированный в ночь на 5 марта 2022 года пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками европейской компании One Web, которые уже находились на старте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил прекратить все пуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов, в связи с отсутствием гарантии со стороны компании OneWeb о неиспользовании спутников системы в военных целях», - только что сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Также сообщается, что прямая трансляция с космодрома Байконур процесса снятия ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb со стартового комплекса площадки № 31 и её транспортирование в монтажно-испытательный корпус будет показана на сайте Роскосмоса.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай