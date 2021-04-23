Пункты вакцинации открыли еще в двух ТРЦ столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ещё в двух ТРЦ Нур-Султана - «Keruen» и «Абу-Даби Плаза» - развернули пункты вакцинации против КВИ для всех желающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Напомним, двумя неделями ранее первый прививочный пункт при ТРЦ был развернут в «Mega Silk way», с 19 апреля вакцинироваться граждане могли и в ТРЦ «Хан Шатыр».

«Организация такой работы по вакцинации граждан при торговых центрах показывает хороший опыт, тем самым у нас увеличивается охват населения. Если первое время население относилось с настороженностью к вакцинации, то сейчас активно пополняют ряды привитых. К примеру, только в «Mega Silk way» с начала массовой вакцинации медработники привили свыше 2 100 человек. И это только показатель одного центра», - отметила заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова.

Время работы в «Keruen» и «Абу-Даби Плаза» аналогично предыдущим двум центрам - с 10:00 до 22:00.

Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100, а также время работы с 8 до 24 часов для организаций ПСМП, в ТРЦ - с 10 до 22 часов.

Поскольку население активно изъявляет желание получить вакцину против COVID-19, управление общественного здравоохранения организует выездные бригады, которые уже приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину против КВИ на различных предприятиях достигает до 1000 человек.

На сегодня по городу провакцинировано порядка 75 тысяч человек.