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    Пункты сети сервиса АО «Казахтелеком» закрыты в городах до конца июня

    20 Июня 2020, 04:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункты сети сервиса для физических лиц будут закрыты в городах на период с 19 июня по 30 июня 2020 года включительно. Обслуживание абонентов производится в онлайн-каналах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

    Офисы обслуживания физических лиц в районных центрах в период с 19 июня по 30 июня 2020 года будут открыты с понедельника по субботу с 09:00 до 15:00.

    Для удобства абонентов АО «Казахтелеком» обслуживание будет производиться через онлайн-каналы коммуникации.

    Онлайн-каналы WhatsApp и Telegram доступны для пользователей ежедневно с 8.00 до 23.00, без выходных и праздников.

    За консультацией абоненты могут обратиться по следующим каналам:

    Личный кабинет на сайте telecom.kz

    WhatsApp и Telegram по номеру + 7 (708) 000 01 60;

    Единый контакт-центр по номеру 160;

    Контакт-центр по номеру 165 (Централизованное бюро ремонта).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT
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