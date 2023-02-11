Пункты сбора гуманитарной помощи для Турции организовали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе открыты пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

«Мы, актюбинцы, как и все казахстанцы, близко к сердцу восприняли произошедшее. Это общее горе, которое сплотило все народы в желании помочь жителям Турции. Актюбинская область, как и весь Казахстан, не останется в стороне. Мы считаем своим гражданским долгом помочь Турции и призываем всех земляков протянуть руку помощи», - говорится в сообщении управления внутренней политики области.

Жителей призывают помочь предметами первой необходимости – нужны теплые одеяла, подушки, матрасы, спальные мешки, рюкзаки, термосы, фонарики, масляные лампы, нагревательные приборы. Также принимаются детские молочные смеси, бутылочки, подгузники, средства личной гигиены, лекарства, зимняя одежда для взрослых и детей.

«К нам в Актобе раз в месяц приезжают врачи из Турции и бесплатно обследуют наших детей. На этом фоне мы не могли пройти мимо их беды. Мы объявили сбор гуманитарной помощи. Люди уже везут, подключаются предприниматели, депутаты, волонтерские движения. Принимаются продукты, детское питание, памперсы, медикаменты, одеяла, хозтовары. Теплые вещи очень нужны, потому что в Турции похолодало. Люди не были подготовлены к холодам. Мы планируем до 20 февраля собирать гуманитарную помощь, 22 февраля направим в Астану груз. С Астаны будем лично сопровождать груз до Анкары, там будет разделяться помощь по городам», - говорит учредитель общественного фонда «More Life» Полина Ромашова.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по трем адресам - в здании Ассамблеи народа Казахстана в Актобе по проспекту Санкибай батыра, 20 А, кабинет 110, в селе Жанаконыс по улице Муханбеткалиулы, 3 и в офисе общественного фонда «More Life» по улице Братьев Жубановых, 276 Б, кабинет 312.

Финансовая помощь принимается по следующим реквизитам:

Общественный фонд: SHANIRAQ Aqtobe

ИИН: 180540002990

Номер счета: KZ8296515F0007466915 KZT

КБе: 18

БИК: IRTYKZKA

Наименование банка: филиал АО «ForteBank» в г. Актобе.



