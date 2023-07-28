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    Пункты пропуска «Кайрак» и «Бугристое» в Костанайской области работают в штатном режиме

    28 Июля 2023, 09:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности было распространено информационное сообщение о проведении дорожных ремонтных работ в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    В этой связи, были рекомендованы альтернативные варианты пересечения Государственной границы в Костанайской области.

    По информации российской стороны первоочередные плановые строительные работы дорожного полотна в пункте пропуска «Бугристое» в настоящее время завершены и не оказывают влияния на пропускную способность.

    Автомобильные пункты пропуска «Кайрак» (РК) и «Бугристое» (РФ) работают в штатном режиме.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Костанайская область Транспорт Пограничники КНБ Дороги Граница
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