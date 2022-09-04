Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара открыты в Костанае

    4 Сентября 2022, 14:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В пункты приема неравнодушные граждане могут приносить продукты, одежду и средства гигиены для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ассоциация кафедр АНК «Шаңырақ» приступила к благотворительной акции «Біз біргеміз» по оказанию благотворительной помощи костанайцам, пострадавшим от пожара и попавших в трудную жизненную ситуацию. К акции подключилась студенческая молодежь, преподаватели и сотрудники кафедр АНК.

    Автомобиль с продуктами уже направился к пострадавшим от пожара. Следующая отправка запланирована на 15:00. Также сегодня с 9:00 во всех региональных филиалах партии «AMANAT» открыты пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших. Будут сформированы волонтеры из числа партийцев и членов молодежного крыла «Жастар рухы», которые поедут в Костанайскую область для участия в работах по восстановлению поселка.

    Общая работа и координация по сбору помощи пострадавшим осуществляется в КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики акимата Аулиекольского района.

    В Костанае сбор помощи организовали на базе КГУ «Қоғамдық келісім», Дом дружбы. Желающие могут приносить продукты, одежду и все необходимое в Дом дружбы по адресу: улица Алтынсарина, 115.

    Ранее сообщалось, что Ассамблея народа Казахстана объявила об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Благотворительность Происшествия Регионы Волонтёрство Пожар Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Как госфинансирование и организация труда помогли минимизировать риски от природных пожаров
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане