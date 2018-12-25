Пункты обогрева для пассажиров общественного транспорта запустили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Сегодня в связи с погодными условиями рядом с определенными остановочными пунктами во всех районах города будут дежурить автобусы для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут», - сообщили в Astana LRT.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности пассажиров по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будут курсировать дежурная спецтехника ДЧС. Так, спасатели будут курсировать с остановки ТРЦ «Азия парк», ЖК «Саянур-2» и улицы Бейсековой.

Как сообщалось ранее, по данным «Казгидромета», температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущениям -38 °С, ветер 2 м/с.