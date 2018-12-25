Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -31 °С
Алматы: -8 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пункты обогрева для пассажиров общественного транспорта запустили в столице

25 Декабря 2018 20:58 23
Поделиться:
Пункты обогрева для пассажиров общественного транспорта запустили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Новости по теме

Астанчане смогут отогреться в дежурных автобусах на остановках
В СКО закрыли дороги для дизельного транспорта Около 50 человек пострадали от гололеда в Актау

«Сегодня в связи с погодными условиями рядом с определенными остановочными пунктами во всех районах города будут дежурить автобусы для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут», - сообщили в Astana LRT.

Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности пассажиров по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будут курсировать дежурная спецтехника ДЧС. Так, спасатели будут курсировать с остановки ТРЦ «Азия парк», ЖК «Саянур-2» и улицы Бейсековой.

Как сообщалось ранее, по данным «Казгидромета», температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущениям -38 °С, ветер 2 м/с.

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив