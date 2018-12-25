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Пункты обогрева для пассажиров общественного транспорта запустили в столице
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принимаются действенные меры для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
«Сегодня в связи с погодными условиями рядом с определенными остановочными пунктами во всех районах города будут дежурить автобусы для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут», - сообщили в Astana LRT.
Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности пассажиров по основным направлениям из города в стороны поселка Тельмана, Косшы и Пригородный будут курсировать дежурная спецтехника ДЧС. Так, спасатели будут курсировать с остановки ТРЦ «Азия парк», ЖК «Саянур-2» и улицы Бейсековой.
Как сообщалось ранее, по данным «Казгидромета», температура воздуха в столице Казахстана 25 декабря понизилась до -30 °С, по ощущениям -38 °С, ветер 2 м/с.
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