Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать на Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в Минфине, данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан праздника Наурыз. В частности, в указанные даты пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляться не будет.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.