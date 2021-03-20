Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать на Наурыз

    20 Марта 2021, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пункт пропуска «Нур жолы» на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в Минфине, данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан праздника Наурыз. В частности, в указанные даты пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляться не будет.

    В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Транспорт Минфин РК Китай Наурыз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви